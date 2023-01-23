『Yohji yamamoto POUR HOMME 長袖シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 14時 24分に出品され03月26日 14時 24分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品134 25 Yohji yamamoto POUR HOMME 長袖シャツ



商品の説明

正規店にて購入致しました。

チャイナデザイン

商品の詳細

肩幅52㎝

着丈79㎝

身幅62㎝

袖丈61㎝

表示サイズ1

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yohji

yamamoto

POUR

HOMME

長袖シャツ