『DXアンテナ DXR150V ダビング機能搭載機 分解メンテナンス済み【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 34分に出品され03月03日 19時 34分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のDXアンテナのDXR150Vです。

2011年製で新しい機種です。



作動もメンテナンス済みで問題なしです。



ダビング機能と地デジチューナーが付いた人気モデルになります。



状態も良く作動良好なので、お探しの方はご検討下さい。



【状態】



年式による傷や汚れはあります。小傷はありますが美品と言える状態です。



内部機関はメンテナンス済みで作動良好です。





【確認項目】



・市販VHS再生

・市販DVD再生

・地デジ受信確認

・VHS→DVDダビング



ビデオ、 DVD、ダビングの作動は問題なく行えました。



手持ちのB-CASカードにて地デジ受信も確認済みです。



本体、リモコンにて以下の基本操作はOKです。



再生

停止

一時停止

早送り

巻き戻し

取り出し



【ダビング確認】



ビデオ→ DVD-Rへのダビング確認済みです。

使用したディスクはVictorです。



フォーマット作動確認済みです。



お試し用で一枚同封します。



ファイナライズ処理も正常に行えました。



※ダビングした DVDを他のプレイヤーで再生するための処理



【メンテナンス内容】



以下のメンテナンスを行いました。



・内部の基盤洗浄

・外観クリーニング

・外観艶出しコーティング施工

・エアダスターによるほこりの除去

・ビデオヘッドクリーニング

・ビデオセンサー点検・清掃

・各ギアや走行レーンのグリスアップ

・ビデオユニット洗浄

・ピンチローラー清掃

・ゴムベルト点検

・DVDピックアップレンズクリーニング

・ DVDユニットグリスアップ

・リモコンのクリーニング



各部メンテ済みなので安心してお使い頂けます。



【付属品】



・デッキ本体

・リモコン

・3色ケーブル

・リモコン用電池

・説明書(コピー)

・ダビングお試し用 DVD

※B-CASカードは付属しません。



【発送】



送料無料の匿名発送にてお届けします。

各種梱包材を使い丁寧に梱包します。

梱包材はリサイクル品を使用させて頂く場合もございます。

基本的に1〜2日にて発送可能です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーエックスアンテナ