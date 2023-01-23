『【専用】Supreme/Vanson Leather Star Jacket【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 04分に出品され03月22日 08時 04分に終了予定です。即決価格は109,480円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 言わずと知れたSupreme/Vansonコラボの一弾

希少 Supreme Vanson Leather Star Jacket white 白 Lサイズ シュプリーム バンソン スター レザージャケット 美品



サイズ:L = 65/61/64

カラー:White



着用回数は2回

若干小さい汚れ等がありますが、クリーニングにお持ちいただければ全然落ちる汚れかと思われます。



もう市場ではほぼ出回っていないアイテムとなりますため値下げ不可となります。

ぜひ、これからの季節にどうぞ！

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レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【専用】Supreme/Vanson

Leather

Star

Jacket