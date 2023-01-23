『ニューバランススニーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 33分に出品され04月17日 07時 33分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー...グリーン



購入してからリビングにて

試し履きしましたがサイズ的にイマイチ小さく感じ使用するのを諦めて出品します。



新品未使用としたいですが

一度足を入れましたので

未使用に近いとしました。



ご購入の際は商品の事は

当方は詳しくは

わかりませんので画像でご判断下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランススニーカー