『ディズニー ズートピア 長袖セーター Disney Christmas 2024【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 22時 31分に出品され04月19日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディズニーストアで11/5に発売されたものです。

ジュディ・ホップス＆ニック・ワイルド 長袖セーター ZOOTOPIA CHRISTMAS



フリーサイズ(ユニセックス)

※モデル身長：約167㎝ 画像②



胸囲:約 88～104(cm)

身長:約 150～170(cm)

肩幅:約 58(cm)／袖丈:約 49(cm)／身丈:約 69(cm)



素材: 本体・柄糸部分(アクリル)／ファー部分・刺しゅう糸(ポリエステル)



新品タグ付き

即購入OK

即日発送

らくらくメルカリ便(匿名配送)

※発送後、到着までに2〜3日かかります。



購入後は大事に保管していましたが、刺繍の個体差や、棚に陳列されていた商品、自宅保管のため、シワ等ある場合がございます。気になる方はご遠慮ください。

OPP袋で包装しダンボール箱に入れて発送させて頂きます。

相場に応じて随時価格変動いたします。購入時点での価格に納得いただける方のみご購入願います。



よろしくお願い申し上げます。















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キャラクター···ディズニー

アイテム/種類···アパレル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ディズニーストア

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ディズニー

ズートピア

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