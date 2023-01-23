『ミズノ アイアン6本セット MP55 シャフトKBS105S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 16時 44分に出品され03月27日 16時 44分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミズノ MIZUNO

MP-55 #5～P番6本セットです。



シャフトはKBS 105 Sです。（珍しいと思います）

KBSシャフトは、しなり戻りのタイミングが癖が無く、バランスもMP55と相性抜群。



状態は中古品になりますのでフェイスやソールなど全体に軟鉄特有の傷がございます。

可能な限り画像にて確認の方お願いいたします。



性別···メンズ

種類···アイアン

利き手···右

ゴルフセット···6本

シリーズ···MP

モデル名···MP-55

シャフトの硬さ···S

利き腕···右 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ミズノ