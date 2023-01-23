『LOEWE 001 WOMAN 50ml 香水【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 19分に出品され03月07日 00時 19分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

LOEWEは、スペインの高級ファッションブランドで、香水においてもその洗練されたデザインと品質が際立っています。特に「001」は、女性らしさを引き立てる香りとして人気です。



【香りの特徴】

このEau de Toiletteは、フレッシュでありながらも深みのある香りが特徴で、日常使いに最適です。特に春や夏にぴったりの軽やかな香りです。



【パッケージデザイン】

シンプルでありながらエレガントなパッケージデザインは、贈り物にも最適です。花のイラストが施されており、視覚的にも楽しませてくれます。



- ブランド: LOEWE

- 商品名: 001

- 性別: WOMAN

- タイプ: Eau de Toilette

- 容量: 50ml



購入時期 2024年10月

数回の使用のみなので、新品同様です。

定価14,850円 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ