『スタジオシリーズ ss-96 ホットロッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 20時 29分に出品され04月03日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後 ショーケースに入れ飾っておりました。

箱に多少の傷があります。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>SF・ファンタジー・ホラー 商品の状態: やや傷や汚れあり