『【新品・未使用品】 VALIEM MM Willing plant別注 BONE【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 38分に出品され03月06日 11時 38分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



新品未使用品です。

今年3月に購入し、ディスプレイしておりました。埃等除去のため、内側・外側共に洗浄済み（水洗い）です。



定価以下ですので、探していた方はこの機会にどうぞ、ご検討下さい。



【内容】

・PDT : 3MM-WP-BW-L

・MOLD: MONSTER MOUTH Willing plant別注

・SIZE: L / 約Φ150mm × H90mm

・CLR : BONE

・付属品：布、タグ

・定価：23,000円

・状態：新品未使用品（新品未使用ですが、縁には製作過程でのチップ（欠け）があります。写真よりご確認下さい。）

・その他：写真を十分ご確認の上、入札をお願い致します。何かご質問等ございましたら、遠慮なくご質問下さい。



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