『新品 Lサイズ Ziploc DEAN&DELUCA BEAMS クーラーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 58分に出品され04月22日 13時 58分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用未開封です。



ご覧いただきありがとうございます。

DEAN & DELUCA オンラインサイトにて購入いたしました。

お支払いの確認が取れ次第、即日もしくは翌日に商品を発送させていただきます。



■商品：Ziploc × DEAN＆DELUCA × BEAMS COUTURE クーラーバッグ

■サイズ：Lサイズ

高さ35cmｘ幅35cmｘマチ30cm

■状態：新品、未開封



何か気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。

よろしくお願いいたします。





新品 未開封 即納 Ziploc DEAN ＆ DELUCA BEAMS COUTURE クーラーバッグ Lサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビームス

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