『振袖帯 毘沙門亀甲 カラフル 袋帯 着物 114a d【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 16時 54分に出品され02月13日 16時 54分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



毘沙門亀甲の振袖帯です。

黄緑、赤、ピンク、紫のカラフルな毘沙門亀甲が華やかなデザインの一着です。



生地や帯芯も柔らかく、変わり結びなどにも対応できるお品です。





振袖帯は #TSUMUGIの振袖帯 からお探し頂けます。



■サイズ(cm)



・長さ 約442

・幅 31



■柄

六通



■状態

汚れや傷みの見当たらない美品です



■素材

正絹





商品番号 114a #tmg24111923

114a tmg24111923



自宅保管品です。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

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ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。



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#TSUMUGIの着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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着物・浴衣 タグ 振袖帯 毘沙門亀甲 カラフル 袋帯 着物 114a

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