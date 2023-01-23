『GRAMICCI ダウンアウター gmjk-19f1160【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 26分に出品され03月13日 21時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン70%, フェザー30%



肩幅...50cm

身幅...60cm

袖丈...62cm

着丈...75cm



別注 ［ グラミチ ］SC GRAMICCI GLR NC ダウンフーディー

サイズは↑で検索して記載されていたものになります



パリッとした素材で身幅がゆったりめで、とても暖かいのでインナーはシャツ1枚でいいです



2回ほどしか着用してませんので新品に近いです



よろしくお願いいたします！



《商品説明》



定番のアウトドアブランド「GRAMICCI（グラミチ）」のフード付きのダウンジャケット。

ダウンアウターをグリーンレーベル リラクシングで別注オーダーしました。



表生地にナイロン素材をチョイスし、中わたにダウン70％・フェザー30％を使用しました。

着丈にもこだわり、絶妙な腰丈で設定。

表生地にはあえてステッチを使用せずに、クリーンで大人な雰囲気に仕上げました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: グラミチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GRAMICCI ダウンアウター gmjk-19f1160