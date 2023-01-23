『レザージャケット ライダース BOLINI L 48 ベッカム愛用【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 12時 57分に出品され05月05日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着る機会が無いので出品します。試着しただけなので新品未使用とさせて頂きました。ベッカム愛用のレザージャケットです。

以下引用です。



※商品詳細



2018年、イタリア新鋭デザイナー EMPOLI BOLINIはMilanoで自身の名を冠したファッションブランドを発表、現在世界中に積極的に展開をしているブランドです。アイデンティティ、独自のスタイル、個性、キャラクターで、シンプルながらも力強いデザインが特徴。“古き良きディテールのデザイン”と“現代的なシルエット”のバランスが、世界中で人気を博している。



最高峰ヨーロッパ生産レザージャケット。ボリニ*ブラックラインならではの最上級ナッパ牛革を使用しております。ベッカム着用・超レアモデルです。



上質牛革ですので着馴染みが良く、定番のスタイルですので流行に左右されず、タウンユースはもちろんバイクやオープンカーに乗るときなど様々な様々なシーンで活用できます。



天然皮革につき商品ごとに多少の色合いの違いや、シワ、スレ、小傷等がある場合がございますので、ご理解およびご了承ください。



状態：新品未使用/タグ付き

参考定価：199,800円

生産国：ルーマニア製

カラー：黒/画像参考

素材：カウハイド (牛革)100％

サイズ48/L細身 実寸：肩幅45cm 胸囲106cm 着丈67cm 袖丈63cm

※素人採寸のため、若干の誤差はご容赦ください。



カラー...ブラック



レザー素材...牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ボリーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ レザージャケット

ライダース

BOLINI

L

48

ベッカム愛用