『FRUTTI DI BOSCO Emma トート フルッティディボスコ エマ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 58分に出品され03月25日 09時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

必ずプロフィールの確認をお願いします。



■ブランド■

FRUTTI DI BOSCO

Emma



■種類■

ラム革

トートバッグ



■カラー■

ブラック



■サイズ■

縦:約40㎝

横:約40㎝

マチ:約10㎝



■状態■

A



N:新品(未開封)



S:未使用、未使用に近い



A:目立った傷や汚れなし



B:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)



C:傷や汚れあり(使用上問題なし)



D:状態が悪い





※取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。



・鑑定士の真贋済のショップから

購入しています。



・万が一贋作の場合は

こちらで返金対応させて頂きます



状態は主観です。画像にてご確認ください。



中古品にご理解のある方のみご購入ください。



商品はプチプチで包み、紙袋または段ボールにて発送致します。



購入後24時間以内に取引連絡を頂ける方のみご購入ください。



他にも多数商品を取り扱っていますので、お時間ございましたら、ぜひ覗いてみてください。



→ #tanuby



→ #tanubyバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルッティディボスコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FRUTTI

DI

BOSCO

Emma

トート

フルッティディボスコ

エマ