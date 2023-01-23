『BTS ジョングク 直筆サイン入り アルバム 花様年華【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 30分に出品され03月26日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 防弾少年団 花様年華pt.1 アルバム



直筆サイン入り

JUNGKOOK ジョングク



当時、数量限定でサイン入りアルバムの

販売が行われていてそのものになります。



2015年のものとなりますので擦れや汚れございます、神経質な方の購入はご遠慮ください。

CD未再生です。



即購入❌





2015년 구매 했습니다

화양연화 pt.1 친필싸인앨범 김태형 뷔

방탄소년단 バンタン BTS RM JIN SUGA JHOPE

V JIMIN JUNGKOO ナムジュン ソクジン ユンギ ホソク テヒョン テテ ジョングク グク トレカ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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