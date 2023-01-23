『WILD THINGS×URBS 23AW モンスターパーカー黒M美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 02時 23分に出品され03月25日 02時 23分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WILD THINGS×URBS

23AW モンスターパーカー

ワイルドシングス

2回着用のみ、美品です。ホームクリーニング済

タグもあり、お付けします。

定価55,000円

col : BLACK

size : M

肩幅58cm前見頃92cm後見頃100cm身幅70c

袖丈55cm HPより記載



軽量で撥水性のあるナイロン素材を使い、通常ラインよりも着丈を長くし、ゆったりとしたシルエットながらも大人っぽさを表現。また、細部のデザインをアップデートし、内ポケットのメッシュを細かい目に変更、フード部分はファスナーが見えない仕様、袖巾を大きくしております。中綿にはPRIMALOFTを使用し軽さはありながらもモンスターパーカー本来のボリューム感は残しており、保温性、機能性、ファッション性の3拍子揃ったとにかく便利な逸品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WILD

THINGS×URBS

23AW

モンスターパーカー黒M美品