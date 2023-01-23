『FEILER ハイジ メッシュポーチ ネイビー ピンク ベージュ フェイラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 00分に出品され03月31日 20時 00分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

FEILER ハイジ ポーチ 3種 クマチャーム付

〔背面柄〕あり

〔開口部〕ファスナー式

素材：ポリエステル

原産国：日本

サイズ：15cm×20cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FEILER

ハイジ

メッシュポーチ

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フェイラー