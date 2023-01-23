『ほぼ未使用 BVLGARI アルバ ブルガリ ショルダーバック 2way ハンド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 21時 18分に出品され03月13日 21時 18分に終了予定です。即決価格は42,900円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＾＾



☆コメント無し即購入大歓迎です。

#レディーススキカット





●商品について



人気ブランドブルガリのハンドバッグ2wayアルバになります。



底鋲付き/自立/ゴールド金具

チャーム、保存袋付、レインカバー、ショルダー、レザーケアワイプ

小冊子付き

内ポケットチャック付き1箇所

オープンポケット1箇所



□素材：レザー

□色：ピンクベージュ

（クリスタルローズ）







○サイズ

縦19.5㎝ 横25㎝幅9㎝

持ち手迄の高さ24㎝

ショルダー最長（調整可能）109㎝



※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ 。









○商品の状態



（保護フィルム5箇所ございます。）

検品には細心の注意をしております。

ほぼ未使用級の大変綺麗なお品になりますが

超完璧を求めるお客様はご遠慮くださいませm(_ _)m







●購入元

日本流通自主管理協会(AACD)

鑑定済み商品です。







●配送に付いて



○匿名発送メルカリ便になります。

○ 基本的に翌日発送させて頂きます。







●その他



○ペット、喫煙者おりません。

○個人情報の公開は出来ませんのでご理解の程よろしくお願い致します。

○気になる点はコメントお願い致します。＾＾





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素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブルガリ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ほぼ未使用 BVLGARI

アルバ ブルガリ ショルダーバック 2way

ハンド