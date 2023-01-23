『SONY XBA-Z5 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 15分に出品され03月11日 23時 15分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 XBA-Z5

ソニー ハイレゾイヤホン

美品

付属品全てあり



本体のみ音質テストに使用

全ての付属品未開封

イヤーピース全て未使用

本体キズ、スレございません 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし