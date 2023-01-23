『PYRENEX/ ピレネックス BRUCE HOODED JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 13時 22分に出品され03月27日 13時 22分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PYRENEX/ ピレネックスBRUCE HOODED JACKET HMO-004



ブルースSCダウンジャケットは、チューブテクノロジーで作られた、ステッチのない高い保温性を誇るジャケットです。

超軽量で撥水性のあるこのモデルは、ブルースモデルのフード付きバージョンです。

PYRENEXのノウハウに特有のレジェンドダウンフィリングのおかげで寒さをシャットアウト。

また通気性にも優れたこのモデルは、山での外出やシーズン半ばや冬の街歩きにも最適です。山の愛好家にとっては、休息期間中や気温が下がったときに役立ちます。



素材：本体 ナイロン100％ / 詰物 ダウン90％ フェザー10％

カラー：BLACK、DEEP INK

サイズ：L

原産国：チュニジア



■サイズ(単位：cm)

Lサイズ：肩幅-約46/身幅-約54/着丈-約68/袖丈-約70



素材(詰め物)···ダウン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PYRENEX/

ピレネックス BRUCE

HOODED

JACKET