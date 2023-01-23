『希少✨ジャマンピュエッシュ ハンドバッグ ビーズ編み込み レザー 茶✕赤系【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 17時 52分に出品され05月01日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます❗

即購入&値下げ交渉OKです。



■アイテム

JAMIN PUECHE ジャマンピュエッシュ

ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ

ビーズ ビジュー 編み込み

花柄 風車 幾何学 花模様



■サイズ

タテ22cm

ヨコ29cm

マチ9.5cm

ハンドル18cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



■状態

一部ビーズの取れがあります。

角スレなど本体には目立つダメージや汚れのない美品です。

まだまだたくさん使用していただけます。



■カラー

ブラウン レッド系マルチカラー

茶色 赤



■素材

本革 レザー



■付属品

なし



■購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



■注意点

・あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



・写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャマンピュエッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨ジャマンピュエッシュ ハンドバッグ ビーズ編み込み レザー 茶✕赤系