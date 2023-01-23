『DANTON ダウンジャケット 38 未使用 レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 07時 04分に出品され03月20日 07時 04分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DANTON/ダントン】(JD-8744 LAS) フード付きロングダウンコート



状態:未使用

試着のみしただけで外出時には着て行ってないです。



定価:¥47000



サイズ:



Size 肩幅 着丈 身幅 袖丈

34(S)37.0 81.0 48.0 61.0

36(M)38.083.049.061.0

38(L)40.086.052.063.0





ウエストを適度にシェイプさせた女性らしいシルエットのキルトダウンコート。

ポリエステルとコットンを高密度で織り上げた生地は、しっかりとした風合いが特徴。

光沢を抑えた生地感と着膨れしないデザインで、スマートな着こなしが叶います。







・ JD-8744 LAS















- ブランド: DANTON

- サイズ: 38

- 状態: 未使用

- 色: 黒

- 素材: ダウン

- フード: ファー付き

- デザイン: ロング丈



ご覧いただきありがとうございます。



#ダントン#DANTON#

ダウンジャケット#レディース



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダウンジャケット

38

未使用 レディース