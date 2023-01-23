『訪問着 茶屋辻 金彩 風景模様 お屋敷 花模様 木々 遠山 着物 113a d【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 04分に出品され03月16日 10時 04分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



茶屋辻模様の訪問着です。

濃いピンクの地に金彩の霞にお屋敷に木々、遠山に流水や様々な花模様の茶屋辻文様が描かれた華やかなデザインの一着です。



大きめのサイズです。

身丈(肩から)165cm以上のお着物はこちらからお探し頂けます。 #165cm以上TSUMUGI





■サイズ(cm)



・身丈 170

・裄 68.5

・袖丈 52

・袖巾 35

・前巾 24.5

・後巾 31

・前内あげ 1

・後内あげ 4

・裄余り 2.5



※適正身長は身丈の±5cmです。

※身丈は肩からの計測です。



■状態

袖と襟山に縦線状のごく薄い汚れがございます。

※画像9〜10

着用時は気にならない程度です。



モヤがかったように見える画像がございますが、カメラの問題で実際にはございません。



■素材

正絹





商品番号 113a #tmg24111101

113a tmg24111101



自宅保管品です。

サイズに関して、多少の誤差はご了承下さい。

検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。

シワに関しては画像をご確認下さい。

リユース品の為、完品をお求めのお方はご遠慮下さいませ。

光の加減やお使いの端末の設定により写真の色と商品の色が異なることがあります。

ご理解ご了承の上にご購入お願い致します。



発送の際はコンパクトにしてお送り致します。





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#TSUMUGIの着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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