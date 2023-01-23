『訪問着 茶屋辻 金彩 風景模様 お屋敷 花模様 木々 遠山 着物 113a d【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 04分に出品され03月16日 10時 04分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
付下げ 訪問着 暈し 織柄 観世水 牡丹 豪華花文様 正絹 K062
¥ 9750
豪華振袖 絞り 雲取り風景花文 金彩 三松謹製 逸品 絹 お見合 成人式 卒業式
¥ 19990
【未使用に近い極美品】訪問着フルセット 桜色 鶴に草花文様 正絹 袷 全通袋帯
¥ 9750
振袖 豪華 金駒 金彩 紋意匠 身丈174cm 撥水加工済
¥ 16100
【渡文】京都 西陣織 袋帯 新品未使用
¥ 11050
●mo-0478 新品 夏帯 京袋帯 名古屋帯 夏 麻 長さ390 7-30
¥ 16830
白大島
¥ 12870
正絹 訪問着 刺繍 未使用
¥ 11450
大島紬着物 正絹 縞 オフホワイト vintage kimono A-0542
¥ 7706
新品未使用 正絹 無地 着物
¥ 7800
小紋 着物 袷 紫 市松 宝尽くし 桜 春 冬 裄68.5 Ｍ 中古 sn274
¥ 9126
【角通し】正絹 江戸小紋 細合敏男作 作家物 袷
¥ 10700
Hto290 付け下げ 袋帯セット 平安貴族 広襟 正絹
¥ 10140
植村みゆき様お見分け品 美品 正絹袷 縞大島紬単品
¥ 13611
★ misa 様 お買い上げ 商品 ★ 丹後ちりめん反物
¥ 10500
青の葉のシルエットと小花 大島紬調 トールサイズ
¥ 8580
【能州紬】の巨匠【絲藝苑 上島洋山】～海草染め～ 手織りの【リバーシブル】袋帯
¥ 13900
本日限定ゲリラセール 袋帯 紺地 縦縞花柄 六通柄 正絹
¥ 8970
落札価格9594円
315 入札履歴
終了
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