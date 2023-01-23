『すみれブーケJSKとボンネット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 20分に出品され03月24日 19時 20分に終了予定です。即決価格は19,090円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メタモルフォーゼ様のすみれブーケJSKとボンネットとセットになります



新品未使用です。

試着もしておらず、ビニールを被せたまま保管しておりました。

金欠のため出品です。



他、質問などありましたらお気軽にどうぞ

カラー...パープル



柄...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メタモルフォーゼタンドゥフィーユ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ すみれブーケJSKとボンネット