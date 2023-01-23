『3個セット ロイヤルカナン 犬 セレクトプロテイン ダック&タピオカ 8kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 08時 59分に出品され03月29日 08時 59分に終了予定です。即決価格は18,750円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【3個セット】 ロイヤルカナン 療法食 犬 セレクトプロテイン ダック&タピオカ 8kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用