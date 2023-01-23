『【LARDINI】革製ボストンバッグ イタリア製 定価90,000円【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 10時 53分に出品され03月30日 10時 53分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 9万円で購入した、LARDINIの革製ボストンバッグです。



LARDINIの創業者の刺繍ワッペンつきのタイプは、あまり流通していないと購入時に聞きました。



◾️アイテム説明

AVIATORS KIT BAGとは、MANIKOMIO DSGNのアイコンアイテムとも呼べる定番商品で、航空部隊のアビエーターが使用していた大容量バッグ。深めのマチによる広々とした内装に計10か所の小さいポケット、旅行やジムなど幅広いシーンにて活躍。着脱可能なショルダーベルトにより、ボストンバッグとショルダーバッグの2wayで使用可能に。柔らかなシボ革、牛革シュリンクレザーを使用しており、ミリタリーテイストのデザインな中でも、どこか上品で高級感は損なわない仕上がりになりました。



◾️アイテム詳細

品 番：2118-9VITTO103（国内正規品）

素 材：レザー:牛革 持ち手:キャンバス

製産国：イタリア

新品未使用品(タグ付き)

付属品：ショルダーベルト、保存袋



◾️サイズ

高さ35cm,横43cm,マチ24cm



Soldoutになってますが2nd streetでもUSEDで7万円で売買されており、入手困難品です。



#ラルディーニ

#LEON

#世田谷ベース

#トイズマッコイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【LARDINI】革製ボストンバッグ イタリア製 定価90,000円