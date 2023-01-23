『jurk Ugly Sweater Club カーディガン オレンジ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 40分に出品され03月14日 14時 40分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 jurk tokyo



アグリーセータークラブ

21boring



レアなお品物

2回着用 カラーは2枚目以降オレンジカラーです。

1枚目はお色違いです

着ているとよく褒めていただけたカーディガンです





カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ jurk



Ugly

Sweater

Club

カーディガン オレンジ