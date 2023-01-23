『COMOLI リネンウールダブルジャケット サイズ3 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 11時 38分に出品され03月13日 11時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLIの2016春夏シーズンのカジュアルジャケットです。



フリマサイトで購入し、数回着用しました。

手洗い洗濯をし、アイロンは掛けてないので全体的にシワ感がありますが、それが素材・COMOLIらしさが出ているのかなと思います。





- 色: ネイビー

- デザイン: テーラードジャケット

- 素材: 麻52%、ウール48%

- サイズ: 3



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMOLI

リネンウールダブルジャケット

サイズ3

ネイビー