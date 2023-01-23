『リーバイス Levi’s 2nd ハチノス 71507XX デニムジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 26分に出品され04月01日 07時 26分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Levi’s 2nd 90s 71507XX 復刻 ハチノス



即購入OKです。





肩幅47

身幅56

着丈60

袖丈61



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質問あればなんでもコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス

Levi’s

2nd

ハチノス

71507XX

デニムジャケット