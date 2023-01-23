『未使用タグ付きnatural coutureドルマンスリーブニット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 22時 30分に出品され03月04日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



未使用natural couture

ドルマンスリーブニット

カラーモカ

サイズFREE



サイズ身幅肩幅総丈そで丈

FREE56 52 70 48



定価13200円

素材表側、ナイロン、33%、ポリエステル、30%、毛(フォックス)、19%、羊毛、18%、裏側、ポリエステル、100%



コートがわりにも使えると思います。



未使用ですが中古品扱いになります。

ご理解ご納得頂ける方にお譲りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ナチュラルクチュール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用タグ付きnatural

coutureドルマンスリーブニット