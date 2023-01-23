『☆美品☆ STONE ISLAND ダウンジャケット ブラック 黒 S サイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 13時 28分に出品され05月02日 13時 28分に終了予定です。即決価格は38,280円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

ご覧いただきありがとうございます♪



即購入(落札)、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜



○商品説明



☆美品☆



STONE ISLAND / ストーンアイランド



GARMENT DYED CRINKLE REPS NY DOWN

定価￥137,500-



ダウンジャケット



メンズ

Sサイズ







○状態

全体的に綺麗で、特に目立つ汚れや擦れなどなく

まだまだ長くご愛用いただけます♪



ご満足いただけるお品になっております☆







○素材

詳細は写真にて確認下さい^ ^



○色

ブラック 黒

詳細は写真にて確認下さい^ ^





○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

Sサイズ

平置き採寸



肩幅 45cm

身幅 53cm

着丈 65cm

袖丈 63cm



˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜









管理番号S





■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^



梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

(環境活動でリサイクルエコ梱包になる場合があります)

基本的には1〜2日で発送致します♪



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ☆美品☆

STONE

ISLAND

ダウンジャケット ブラック 黒 S

サイズ