『新品未使用 エルメス 新作 香水 バレニア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 39分に出品され04月15日 06時 39分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス直営店で購入いたしました。

今年秋に出たばかりの新作の香水です。

とても良い香りがします。



定価18,370円



◾️容量

60ml



リボンをかけてお送りするのでプレゼントにも。



エルメス

ナイルの庭 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス