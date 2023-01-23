『ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 14時 55分に出品され03月24日 14時 55分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フェンディ
ロエベ ショルダーバッグ 美品
¥ 28560
【週末セール】LOUIS VUITTON ルイヴィトンモノグラム ボストンバッグ
¥ 17000
Marni Market テクニカルウールバッグ ブラック×ホワイト
¥ 11111
新入荷 新品 長野産 サイズL 職人手編み網代編み 山葡萄籠バッグ リング取手
¥ 10850
COACH ショルダーバッグ ベージュ・ホワイト 収納袋あり
¥ 9620
innovator inv1811 36L ROSE GOLD
¥ 24480
ザネラート ポスティーナ ショルダーバッグ ハンドバッグ
¥ 10530
フルラハンドバッグ
¥ 9360
マザーハウス ショルダー リュック ヨゾラ 2 ウェイ NAVY L バック
¥ 15000
ROH SEOUL ROWIE SHOULDER BAG NYLON
¥ 9750
COACH ハンドバッグ A1880-F27582
¥ 9750
babymetalclub トートバッグ ブラック シズニルック
¥ 10530
極美品 マメマロキニエール くったり柔らか ゴートレザー 総革 高級 バッグ
¥ 13000
Louis Vuitton ショルダーバッグ 黒
¥ 15000
今年新色【極希少完全新品】MARNIマルニ「キャラメル」ストライプトートバッグ
¥ 10250
GUCCI 緑ナイロン ハンドバッグ バンブー風ハンドル
¥ 7800
レザーメッシュバッグ ドラゴン ホワイト 美品
¥ 12277
マイケルコース ショルダーバッグ
¥ 7800
落札価格13400円
188 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！