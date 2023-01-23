『ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 14時 55分に出品され03月24日 14時 55分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ23*19.5*15





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お値引き交渉は可能です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

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