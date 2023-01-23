『レア Dime 初期 ロゴ classic logo トレーナー スウェット L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 06時 41分に出品され05月02日 06時 41分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dime CLASSIC SMALL LOGO CREWNECK

クラシックロゴ グレー トレーナー

Lサイズ



Supreme nyとDSMのみで取り扱われていた時期の物でNYのDSMで購入しました。



初期のものはあまり出回らないのでDime好きな方はこの機会に



使用感はありますが目立った汚れは見つかりませんでした。

素人検品につき万が一見落としありましたらご容赦ください。

自宅保管、中古品にご理解のある方よろしくお願いします。



カラー···グレー



肩幅···58cm

身幅···60cm

袖丈···64cm

着丈···70cm

多少の誤差はお許しください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダイム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア Dime

初期

ロゴ classic

logo

トレーナー スウェット

L