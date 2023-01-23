『【フレッドペリー】ベロアトラックジャケット☆ジャージ☆千鳥柄☆刺繍☆袖ライン☆黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 06時 53分に出品され05月06日 06時 53分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋puchi

#古着屋puchiトラックジャケット



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◆サイズ表示→M



◆着用感(メンズ相当)→M〜L



◆実寸サイズ◆

肩幅→ラグラン

身幅→53

裄丈→85

着丈→61



★素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



★サイズ感に関する質問は個人差によるものがありますのでお答えしかねる場合がございます。まずはお手持ちの服の実寸サイズより比較して頂きますようお願いします。



◆色→写真1ご参照下さい

→ブラック



◆素材→綿50％ ポリエステル50%



◆ポイント→人気のベロア ハウンドトゥース

銀色刺繍ロゴ 月桂樹 スリーブライン ダブルジップ



◆コンディション→C

＊



A=使用感がほとんどなく新品に近い

B=多少の使用があるが目立ったキズ汚れなし

C=使用感があり微小な傷み、シミ等あり

D=使用感があり着用時に気になる傷みシミ等あり



◎必ず写真ご確認ください◎



◆中古品ですので新品同様、未使用品以外は微小な毛玉、擦れ等ある場合がございます。状態表示、写真は必ずご確認していただいてからご購入お願いします。

完璧な状態をお求めのお方はお控えお願いします。



◆お取り置き、着画はお断りさせて頂いてております。



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#古着女子

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J0924 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【フレッドペリー】ベロアトラックジャケット☆ジャージ☆千鳥柄☆刺繍☆袖ライン☆黒