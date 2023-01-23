『【人気コラボ】オフホワイト ナイキ 刺繍 バックロゴ スウェットパーカー L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 10時 31分に出品され03月29日 10時 31分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅商品情報

・ブランド：Off White × NIKE

・色柄：ブラック 黒

・サイズ表記：L

・素材：コットン ポリエステル

・状態：使用感殆どなしの超美品です！





✅サイズ詳細 （単位：cm）

平置き採寸

着丈：65

身幅：72

肩幅：65

袖丈：54



※多少の誤差は、ご容赦下さい。





✅発送期間

ご購入から原則2日以内に発送させて頂きます。





✅注意事項

・古着です。神経質な方はご購入をお控え下さい。



・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。





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カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど),刺繍

タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【人気コラボ】オフホワイト ナイキ 刺繍 バックロゴ スウェットパーカー L