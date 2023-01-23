『【相鉄くん専用】ホワイト 食器棚 電子レンジ収納 モダンスタイル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 21分に出品され04月17日 01時 21分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 相鉄くん様へ



商品価格:1000円

送料:18,500円です。



購入後コンビニ決済出来ますので

支払完了通知が来ましたら発送手続き致します。

※食器棚の中のものは処分して送りますのでご安心下さいませ。



またなにかありましたらメルカリのコメント欄から連絡下さいませ。





【収納力】

上部にはガラス扉付きの収納スペースがあり、食器やグラスを美しくディスプレイできます。電子レンジや炊飯器を収納できるスペースも確保されています。



【デザイン】

シンプルでモダンなホワイトカラーのデザインは、どんなキッチンにもマッチします。引き出しもあり、使い勝手が良いです。



【多用途】

食器棚としてだけでなく、電子レンジや調理器具の収納にも最適です。限られたスペースを有効活用できます。



- 色: ホワイト

- タイプ: 食器棚

- 収納スペース: 上部ガラス扉、電子レンジ収納、下部引き出し

- 収納内容: ガラス食器、皿、カップ、スプーン類

- デザイン: モダンスタイル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>キッチン収納>>>食器棚・キッチンカウンター 商品の状態: 傷や汚れあり