『【極美品】RALPH LAUREN ドッキング プルオーバー パーカー Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 10分に出品され03月21日 18時 10分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きありがとうございます。





☑️商品説明

ラルフローレン 切り替え プルオーバーパーカーになります。



身頃部分とフード・袖のパターンを変えたデザインで、身頃部分はジャージ素材、迷彩の部分はメッシュ素材になってます。



脇腹に入るオレンジとホワイトのラインやドローコードと刺繍ロゴのオレンジがアクセントになっててお洒落です。



ちょうど秋口に一枚で羽織りやすいアイテムで、冬場はレイヤードも楽しめる一着となります。



ほとんど着用していないので、目立った汚れやダメージ・色褪せ・リブの伸びもなく極美品です。

着用画像はお断りさせて頂きます。





☑️サイズ

◾︎表記 L



◾︎平置き実寸

肩幅ラグランのため計測不可

裄丈91cm

身幅64cm

着丈70cm





☑️カラー

ブラック/迷彩





☑️生産国

ベトナム製





☑️素材

ポリエステル59%

コットン41%





((※注意事項))

値下げ交渉される際は、テンプレートのいくらまで値下げ可能ですか？ではなく、具体的な金額提示お願いします。





出品商品はあくまでも人の手に渡った物であるため、必ずご理解ある方のみご購入ください。





なるべく自然光の下で撮影しておりますが、素人撮影のため現物と多少色味が異なる場合がございます。





衣類は簡易的な袋に折りたたんでの発送になりますので、たたみジワはご了承下さい。





トラブルを防ぐため分からない事は必ず購入前にコメントいただくか、プロフィール欄をご確認ください。よろしくお願い致します。





土日・祝日や出張の際は発送が遅れる場合がありますが、ご理解の程よろしくお願いします。





管理No.240990





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→#Basquiatfurugiスウェット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極美品】RALPH

LAUREN

ドッキング

プルオーバー

パーカー

Lサイズ