『OFF-WHITE アブストラクト アロー Incompiutoスウェットシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 00時 34分に出品され03月29日 00時 34分に終了予定です。即決価格は10,834円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：L

色：グレー

着用回数：5回以上10回未満

定価：約73000円



添付画像の通り2020年にSSENSEにて購入しました完全正規品となります。購入年に上記回数程着用しましたが、以降は洗濯したのち型がつかないようハンガーにかけて保管しておりました。1枚目とサイズ表はBUYMA引用になります。



何かあればお気軽にお声掛け下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ OFF-WHITE

アブストラクト

アロー

Incompiutoスウェットシャツ