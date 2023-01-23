『90年代 GAP ナイロンジャケット Lサイズ ネイビー オールドギャップ【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 04時 37分に出品され03月05日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●商品詳細

サイズ : タグ表記 Lサイズ

着丈 : 74cm

身幅 : 63cm

肩幅 : 58cm

袖丈 : 66cm

※実寸のため多少誤差があります。



カラー : ネイビー

生地 : ナイロン100%



購入時値段：23,000円



●商品説明

オールドギャップのナイロンジャケットです。

裾にドローコードがついているので、絞ってシルエットの変化も楽しめます。また、脇にはベンチレーションがついていたりと気が利いたデザインです。

似たアイテムを購入してしまったので、出品いたします。傷や汚れなどないのでまだまだ綺麗に着ていただけます。



ご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90年代

GAP

ナイロンジャケット

Lサイズ

ネイビー

オールドギャップ