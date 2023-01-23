『masao shimizuジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 03時 50分に出品され03月13日 03時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: masao shimizu × velista

サイズ:2



着る機会がない為、出品します。

着用回数2回程度のため使用感等は感じられないかと思います。



大阪にあるセレクトショップの別注商品になります。

別注タグが取れてしまってます。



※値下げ受け付けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ masao

shimizuジャケット