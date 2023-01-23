『NIKE ナイキ ナイロンジャケット アウター ジャンパー メンズ レディース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 14時 46分に出品され04月21日 14時 46分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ナイキ





ナイロンジャケット アウター ジャージ





90s 年代物





メンズ Mサイズ





レディースにも。





ネイビー 紺









おおよそではありますが、





身丈76cm(後ろの長いところ) 身幅65.5cm ほど。









様々なスポーツや、普段着にもおすすめです。







オーバーサイズ ビッグシルエット で着たい方におすすめ。













ずいぶん前に海外のヴィンテージショップで購入。





帰国してからはほとんど着用の機会なく保管。









お写真のように袖部分に汚れが見られますが、アウター自体のカラーが暗めなので、個人的にはあまり目立つようには見えないかと思います。





また、着用すると内側なので、気にならないかと思いますが、タグのところにペンでシュッとした跡があります。











年代物にご理解いただける方お願いいたします。







ネコポスでの発送を予定しております。



















お値下げなどの希望がございましたら、お気軽にご相談ください。







もちろん、何度もお値下げしているものもありますが、できる限りご要望を沿いたいと思っております。





もし、その際には [値下げできますか？]



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などではなく、ご希望額をそのままお知らせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE ナイキ ナイロンジャケット アウター ジャンパー メンズ レディース