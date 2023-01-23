『Supreme Chest Stripe Rugby Purple【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 32分に出品され03月12日 18時 32分に終了予定です。即決価格は15,557円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Supreme Chest Stripe Rugby "Purple"シュプリーム チェスト ストライプ ラグビー "パープル"

サイズ:S

カラー: purple

新品未使用

supreme店舗にて購入。

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Applique Cable Knit 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Chest

Stripe

Rugby

Purple