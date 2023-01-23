『RICK OWENS GEOBASKET スニーカー 40【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 15時 30分に出品され04月01日 15時 30分に終了予定です。即決価格は27,222円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：40



付属品：専用箱、トート、ケアカード、替えの靴紐



ご希望の方には購入証明をお付けしてお発送りします



室内で試着程度。

即購入OKです！

人気商品なので早い者勝ちでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ RICK

OWENS

GEOBASKET

スニーカー

40