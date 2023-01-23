『adidas korn superstar アディダス スーパースター コーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 58分に出品され04月05日 09時 58分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 最終値下げ！

adidasオンライン当選購入品です

新品未使用

サイズは27.5

黒と赤の替えヒモ付き

数種類の替えスリーストライプ付き

ステッカー付き

箱にダメージありません。



プロフィールは必ずお読みになり購入してください



アディダス

adidas

korn

numetal

core

mixture

コーン

スーパースター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

korn

superstar

アディダス

スーパースター



コーン