『adidas korn superstar アディダス スーパースター コーン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 09時 58分に出品され04月05日 09時 58分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|アディダス
A BATHING APE SUPERSTAR 26cm adidas 新品
¥ 10500
天然皮革✨新品✨スタンスミス LUX ホワイト adidas 26.5 白 本革
¥ 11687
Yohji Yamamoto Snake Leather Sneaker
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【新品】NIKE air force1 low パラノイズ 3.0 26.5cm
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ニューバランス725 新品未使用
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¥ 22080
RED WING 875 アイリッシュセッター オロレガシー 8.5E
¥ 11500
NIKE AIR MAX 95 25cm
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高ソールレザーシューズ ATB-S-001 黒
¥ 10140
新品 未使用 シュプリーム ナイキ スニーカー 靴 ハイカット supreme
¥ 11900
【美品】アディダスオリジナルス YEEZY BOOST 350 28.0cm
¥ 9750
コンバーススケート ct70 CONSコンズ チャックテイラー
¥ 12350
converse DECKSTAR SK BoTT + 【美品】
¥ 10500
にゅ✖️ バスキア SANGACIO 26.5cm 未使用品❕
¥ 11245
Yeezy 350 V2 マルチカラー スニーカー
¥ 9620
落札価格11800円
662 入札履歴
終了
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