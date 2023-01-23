『uncrave アンクレイブ リバーショートコート アッシュイエロー 【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 08分に出品され04月13日 12時 08分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 uncrave アンクレイブ リバーショートコート

アッシュイエロー 完売品 アンクレイヴ

本日発送



こちらはブランドタグ、洗濯タグはございませんので、タグ類に拘りが無い方のみご購入をお願いいたします。

完璧を求められる方は、ご遠慮下さい。

間違いなく新品ですのでご安心ください。



新品



上品なアッシュイエローで、暗くなりがちな秋冬ファッションを華やかに顔周りも明るくしてくれます。気に入っているので、出品に迷いはありますが、似たようなコートがあるので出品することにしました。



●サイズ: 1 （S〜Mサイズ相当）

着丈 61.5cm

身幅 66.95cm

肩幅 57.6cm

そで丈 50.2cm

裏なし



●素材:ウール70％、ポリエステル30％



●カラー:イエロー



●柄・デザイン:無地



●季節感:秋,冬



●購入価格:37,950円



※スナップボタンの一部糸のたゆみがありますが、

当初よりこのような状態です。ボタン自体はしっかり付いております。（画像5枚目）

※自宅保管のため、完璧な商品をお求めの方、神経質な方はご購入をお控えください。



※小さく折りたたんでご発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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アンクレイブ リバーショートコート

アッシュイエロー 完売品