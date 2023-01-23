『sacai サカイ 24SS Floral Print Shirt サイズ1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 18分に出品され03月10日 21時 18分に終了予定です。即決価格は36,720円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sacai 24SS Floral Print Shirt



sacai直営店で購入の国内正規品です。



人気商品の為、直営店・オンラインでは即完売した



かなり希少な一品になります。



1点のみ手元にあるのですぐ発送可能です。



商品名 : 24-03408M



サイズ:1

【着丈73cm 身幅55cm 肩幅48.5cm 袖丈26.5cm】



COL: NAVY



新品未使用です。



タグ、替えボタン付き（6枚目画像参照願います）



発送元の地域は、仕事の関係上で京都もしくは大阪になりますので未定にしております。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sacai

サカイ

24SS

Floral

Print

Shirt

サイズ1