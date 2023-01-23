『三菱 冷蔵庫 MR-CD40E-W【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 05分に出品され03月20日 15時 05分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三菱の大容量3ドア冷蔵庫 2019年製

401L MR-CD40E-W



海外移住のため出品します。東京都の錦糸町近郊まで取りに来て頂ける場合は送料分値下げいたします(18500円)



目立った傷として６枚目のアクリルのヒビと７枚目側面の凹みがあります



【発送について】

梱包・発送たのメル便で配送します。

配送日：2024年7月15日-7月17日



【主な機能・仕様】

・color: WHITE

・ノンフロン対応

・冷凍室・ドア開閉タイプ: スライドレール

・冷凍室位置: 冷凍室下

・定格内容積(新基準)クラス別: 401〜450L

・定格内容積クラス別: 401〜450L

・家庭用

・省エネ基準目標年度: 2021年度

・自動製氷機能有



【サイズ】

・外形寸法：高さ1820×幅600×奥行699(mm)

・質量：72Kg

・定格内容積：401L（冷凍室92L、冷蔵229L、野菜室80L） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: やや傷や汚れあり