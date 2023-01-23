『90s Brooks Brothers シャツ クレイジーパターン USA製【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 25分に出品され03月28日 20時 25分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブルックス ブラザーズは、アメリカでもっとも歴史ある衣料ブランドとして1818年に創業された。



こちらは1990年代の ブルックスブラザーズ シャツです。



サイズ表記はL。

素材表記は All cotton。

MADE IN USA。



状態は、特に目立つ汚れやダメージの無いグッドコンディション。





平置き実寸



着丈 82cm(バック襟付け根より）

身幅 67.5cm(脇下)

肩幅 45.5cm

袖丈 18cm（脇下から袖先）



多少の誤差はご了承下さい。



歴史と信頼のあるブルックスブラザーズ。クレイジーパターンで夏に使いやすく、ルーズなシルエット。



お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。

この機会に是非検討ください。



00s 90s 80s 70s 60s 50s 40s 30s used vintage old ヴィンテージ QUIKSILVER Tシャツ クイックシルバー AIRWALK エアウォーク SHORTY’S ショーティーズ FRESHJIVE ワールドインダストリーズ JIMMY’Z ジミーズ Serial Killer シリアルキラー POWELLPERALTA HOOK-UPS fuct WORLD INDUSTRIES NEIGHBORHOOD Stussy Xlarge Apes SCREAM Terminator 2 Titanic Star Wars 映画 PulpFiction The Matrix FASHION VICTIM AKIRA 希少 supreme アニメT キャラT USA製 Pearl Jam バンT 古着 トラヴィススコット Travis Scott ニルヴァーナ Nirvana パールジャム ナインインチネイルズ バンドT プリントT アートT ムービーT スケートT Tee オールドギャップ OLD GAP レーヨン シャツ コロンビア Columbia アウトドア パタゴニア エルエルビーン ブルックスブラザーズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Brooks

Brothers

シャツ

クレイジーパターン

USA製