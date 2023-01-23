『mto様専用 MM6×ノースフェイス リュック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 25分に出品され03月13日 18時 25分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6×ノースフェイスのリュックになります。



使用回数は10回未満です。

雨に濡れても大丈夫な素材です。

1箇所擦れたような跡が見られますが、さほど気になりません。

その他汚れ等見受けられません。

断捨離の為、価格相談お受けしております。



カラー···グリーン



素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。

素人検品になりますので傷、汚れなどの見落としがある場合があります。

素人保管になりますので畳みジワなどはご容赦下さい。

素人梱包になりますので完璧をお求めの方はご遠慮下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ mto様専用 MM6×ノースフェイス リュック